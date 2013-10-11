Постраждалих від вибуху прикордонників винагородять

Військовослужбовці, які постраждали від вибуху на кордоні в Сумській області, отримають державні нагороди.

Про це заявив голова Державної прикордонної служби України Микола Литвин.

Він наголосив, що особовий склад пункту пропуску продемонстрували високу професійність, злагодженість та вмілі дії під час надзвичайної події, пише «Українська правда».

«Військовослужбовці проявили пильність, мужність і самовідданість справі та діяли на межі самопожертви. Крім того, старший прапорщик Микола Усок та старшина Руслан Божок будуть представлені до державних нагород, а особовий склад зміни буде заохочено», – зазначив Литвин.

Як повідомлялося, у ніч з 3 на 4 жовтня на пункті пропуску Бачевськ Сумської області порушник кордону підірвав себе та двох прикордонників.

Травмований Микола Усок перебував в тяжкому стані, тривалий час не приходив до тями і був прооперований.

Інший прикордонник Руслан Божок отримав легші поранення і пересувався самостійно.