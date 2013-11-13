У Львові авто держохорони виїхало на зустрічну і протаранило "Infiniti"

Як повідомила УНІАН прес-служба Департаменту Державної служби охорони при МВС України, 13 листопада працівники наряду спеціальної роти груп затримання Управління Державної служби охорони при ГУМВС України у Львівській області, перебуваючи на службі в форменому одязі з табельною вогнепальною зброєю, слідували на службовому автомобілі «Daewoo Lanos» за викликом. О 12.45 згаданий службовий автомобіль, з відповідними логотипами Державної служби охорони на бокових поверхнях, на перехресті вулиць Гвардійської та Вітовського виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автомобілем «Infiniti ЕХ-35» під керуванням львів’янина, 1979 року народження.

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Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди один із міліціонерів охорони та пасажирка другого автомобіля отримали тілесні ушкодження й наразі доставлені в Центральну міську лікарню №8 м. Львова для надання медичної допомоги. Транспортні засоби зазнали технічних пошкоджень.

На місце події виїжджали представники УДСО при ГУМВС України у Львівській області, співробітники Державтоінспекції ГУМВС України у Львівській області та прокуратури міста Львова.

Наразі триває перевірка обставин ДТП.