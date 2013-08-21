ДТП за участю працівників СБУ і міліції: двоє загиблих, четверо травмованих

У середу, 21 серпня, близько 9-ї години ранку на автошляху поблизу м. Жмеринка сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій дві людини загинули, четверо травмовані, серед них двоє малолітніх дітей.

Як повідомляє сектор зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, попередньо встановлено, що автомобіль Rover-416, який рухався в напрямку м. Жмеринки, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем «ВАЗ-2106».

За кермом іномарки перебував 22-річний працівник міжрайонного відділу СБУ.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув водій «ВАЗу» та 42-річний пасажир цього авто — працівник міліції, який перебував поза службою в черговій відпустці. Старший прапорщик міліції працював помічником оперативного чергового Жмеринського районного відділу міліції. Разом із ним у машині їхали його дружина, діти 12 та 6 років та теща. Всі вони госпіталізовані до районної лікарні.

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Наразі на місці пригоди працює слідчо-оперативна група військової прокуратури та слідчого управління міліції.

Дана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі кількох осіб).

Слідство проводить вінницька прокуратура з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері.