Україна веде постійні переговори з РФ щодо відновлення товарообігу - Янукович

Українська влада постійно веде переговори з Російською Федерацією щодо вирішення проблеми падіння обсягів товарообігу між країнами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України Віктора Януковича, про це він сказав під час спілкування з працівниками Запорізького обласного перинатального центру.

За словами глави держави, сьогодні спостерігається значне зниження товарообігу з Росією - майже на 25%.

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«Ми не припиняли і не припиняємо переговори з нашими сусідами, ми ведемо цю роботу. Є надія, що знайдемо спільну мову. Дуже непросте питання», - сказав Янукович.

Він також додав, що Україна потерпає не лише від наслідків світової економічної кризи. За словами Президента, збитки економіки від високих цін на російський газ за останні три роки перевищили 20 млрд долл.