У Сумській області на кордоні з РФ стоїть 3-кілометрова черга фур

Про це УНІАН повідомили журналісти із прикордонного Глухівського району.

За їх словами, востаннє така кількість вантажівок тут накопичувалася в березні, коли перетинання кордону ускладнив снігопад.

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«У пункті пропуску з боку українського кордону стоять сотні фур, черга розтягнулася на три кілометри. Довжину черги ми виміряли за допомогою спідометру нашого автомобіля, проїхавши з початку до кінця черги», - розказали журналісти.

У свою чергу в прес-службі головного управління Міністерства доходів і зборів у Сумській області УНІАН повідомили, що 11 листопада, напередодні введення нових правил начальник Сумської митниці Міндоходів Дмитро Афанасіаді зустрівся з російськими колегами на території міжнародного автомобільного пункт пропуску «Бачівськ»-«Троєбортне» з метою врегулювання проблемних питань проходження митного контролю вантажним автотранспортом.

«За результатами перемовин російська сторона почала працювати без затримок, у плановому режимі. На даний момент ситуацію повністю врегульовано. До кінця дня черги вантажівок на кордоні не буде», - запевнила начальник прес-служби ГУ Міндоходів у Сумській області Наталія Шаповал.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада у міжнародному пункті пропуску "Довжанський" (Свердловський район Луганської області) в напрямку Росії утворилась черга із 70 вантажних автомобілів.Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Луганській області, причиною скупчення вантажівок на кордоні є скасування Росією з 28 жовтня дії книжок міжнародних дорожніх перевезень на митниці.

Довідка УНІАН. У митних органах, підпорядкованих Центральному митному управлінню Росії, почали реалізовуватися заходи, спрямовані на забезпечення дотримання митного транзиту товарів, що ввозяться на територію Митного союзу. Зокрема, скасована дія книжок міжнародних дорожніх перевезень (МДП), замість них будуть застосовуватися інші види забезпечення митного транзиту. З 12 листопада митний транзит через Сумську область до Російської Федерації здійснюється без книжок МДП. Про зміни у законодавстві Міністерство доходів і зборів України заздалегідь попереджало перевізників.