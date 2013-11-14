У НАТО заявляють, що Україна "хороший громадянин у сфері безпеки Європи"

14:28, 14 листопада 2013
Суспільство
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У НАТО позитивно оцінюють рівень співпраці з Україною

НАТО

У НАТО позитивно оцінюють рівень співпраці з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник помічника Генерального секретаря НАТО з питань нових викликів безпеці Джеймі Шей під час відеоконференції зі штаб-квартирою НАТО в рамках форуму Україна-НАТО "Безпека у співпраці: можливості розвитку".

"НАТО успішно функціонує в індустрії партнерства та представляє не лише своїх членів, але усю міжнародну спільноту. Тому такі країни як Україна отримали більше впливу в питаннях безпеки Європи. Реалізація доктрин та модернізація збройних сил у майбутньому надасть можливість і надалі співпрацювати. Партнерство Україна-НАТО засвідчує те, що вона хороший громадянин в сфері безпеки Європи", - сказав Шей.

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Також Шей зазначив, що "у 2015 році НАТО запускає освітню програму симуляції для того, щоб підтримувати здатність працювати разом. Україна разом з Швецією та Фінляндією сертифіковані для участі в Силах реагування НАТО".

Крім того, експерт додав, що НАТО надає всім країнам можливість брати участь в багатонаціональних програмах, й Україна має всі технології для участі в цих програмах.

У свою чергу голова наглядової ради Інституту світової політики Віктор Шлимчак зауважив, що "кілька тижнів тому Генсек НАТО Андерс фог Расмуссен ще раз нагадав, що рішення Бухарестського саміту 2008 року залишається в силі, і двері для членства України в НАТО залишаються відкритими, це залежить в першу чергу від того, наскільки Україна відповідатиме необхідним для вступу критеріям, окрім фактора обороноздатності, мова йде про вибіркове правосуддя, про ефективну виборчу реформу та про верховенство право".

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