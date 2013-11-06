У НАТО подякували українському фрегату за операцію проти піратів

Заступник Генерального секретаря НАТО з питань політики та безпеки, Посол Трасивулос Стаматопулос привітав з успішною операцією, яка була проведена корабельним з’єднанням НАТО, завдяки зусиллям українського фрегату “Гетьман Сагайдачний” щодо попередження нападу на торговельний корабель в районі Аденської затоки.

Як повідомили кореспонденту УНIАН у прес-центрі командування українських ВМС, про це Посол заявив сьогодні, 6 листопада, у Севастополі в штабі українського флоту під час зустрічі з тимчасово виконуючим обов’язки командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адміралом Сергієм Єлісєєвим.

Стаматопулос також подякував Україні загалом та ВМС України зокрема, за значний внесок у морських операціях НАТО “Океанський щит” і “Активні зусилля”.

У переговорах також взяли участь директор Офісу зв’язку НАТО в Україні Марчін Кожіел, співробітники Департаменту з питань політики та безпеки МС НАТО, представники Міністерства закордонних справ України в Криму та Командування ВМС ЗС України.

Віце-адмірал Єлісєєв подякував представникам НАТО за значну увагу, яка приділяється вищим керівництвом Північноатлантичного Альянсу до українського флоту, зокрема, щодо підготовки українських активів до участі у міжнародних навчаннях та інших заходах в рамках виконання Концепції оперативних можливостей.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня фрегат “Гетьман Сагайдачний” вирушив із Севастополя у морський похід з метою участі в північно-західній частині Індійського океану в операції НАТО з протидії піратству на морі «Океанський щит». Участь українського фрегату в антипіратській операції продовжиться до 3 січня 2014 року.

3 листопада фрегат “Гетьман Сагайдачний” під час другого патрулювання в рамках операції НАТО з протидії піратству на морі “Океанський щит” в Аденській затоці попередив напад на цивільне судно MANJIN CILD. Цивільне судно звернулося за допомогою по міжнародному радіоканалу, повідомивши, що його переслідує малорозмірний швидкісний плавзасіб. Командир національного контингенту контр-адмірал Андрій Тарасов прийняв рішення про захист цивільного судна. При зближенні фрегату “Гетьман Сагайдачний” з судном MANJIN CILD на дистанцію 35 кабельтових швидкісний плавзасіб припинив переслідування вищезазначеного судна та зник в просторах нічної Аденської затоки.