Україна хоче постачати скраплений газ з Азербайджану через Грузію

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко на спільному брифінгу з першим віце-прем'єр-міністром Азербайджану Ягуб Еюбовим після засідання українсько-азербайджанської комісії з торговельно-економічної співпраці.

Грищенко зазначив, що на сьогоднішньому засіданні ця тема обговорювалася, однак для прийняття будь-яких рішень вона потребує подальшого обговорення.

Разом з тим він підкреслив, що співпраця в галузі поставок скрапленого газу може стати стратегічною між Україною та Азербайджаном.

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«Ця тема потребує дуже глибокого опрацювання на професійному рівні. Цілу низку аспектів нами було проаналізовано і зрозуміло зараз, що потрібно робити послідовно найближчим часом, щоб співпраця у цій сфері вийшло на рівень стратегічної перспективи. Це неможливо вирішити наскоком або якимось окремим рішенням. Тут ціла низка факторів, які необхідно враховувати. І найголовніше, що тут є позитивна динаміка і реальні перспективи реалізації таких планів - в цьому сторони повністю згодні», - сказав Грищенко.