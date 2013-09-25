Янукович сподівається, що першу чергу LNG-терміналу буде запущено вже у наступному році

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи перед представниками американського бізнесу в Гарвардському клубі.

Президент підкреслив, що Україна сьогодні успішно працює в сфері диверсифікації постачання та видобутку вуглеводів.

«Я сподіваюсь, до середини наступного року буде запущено першу чергу проекту «LNG-термінал», що дозволить реалізувати до 5 млрд кубометрів природного газу», - сказав Президент.

Він також зауважив, що сьогодні Україна розширює видобуток власних енергоносіїв, в тому числі сланцевого газу. Він висловив сподівання, що великі американські компанії найближчим часом розпочнуть свою роботу в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з приймання зрідженого природного газу в обсязі 10 млрд куб. м на Чорноморському побережжі України до 2014 року.

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30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал». Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня 2012 р. затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийняття зрідженого природного газу (LNG-термінал)

Пізніше Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України і компанія Excelerate Energy в Х`юстоні підписали угоду про розміщення плавучого терміналу (LNG-термінал) в акваторії порту «Южний» (Одеська обл.) Виконання передпроектних і дослідницьких робіт у рамках першої стадії проектування наземної частини українського LNG-терміналу забезпечить польський підрозділ міжнародної компанії ILF.

20 вересня віце-прем`єр-міністр України Юрій Бойко заявив, що Україна сподівається найближчим часом одержати комерційні пропозиції з будівництва на Чорному морі терміналу з приймання зрідженого газу - LNG-терміналу, який, як очікується, має почати роботу впродовж 12 місяців.

«Ми завершили технічні переговори і підписали необхідні угоди. Чекаємо пропозицій від компаній, які цей термінал в найближчі 12 місяців зроблять», - сказав Бойко.