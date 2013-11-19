У Львівській області троє людей отруїлися невідомою речовиною
09:42, 19 листопада 2013Суспільство
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На Львівщині троє осіб було госпіталізовано до лікарні у важкому стані після вживання невідомої речовини
Троє людей потрапили до реанімації / Фото : obllik.ck.ua
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 18 листопада о 22.30 до реанімаційного відділення Жидачівської центральної районної лікарні після вживання невідомої речовини у важкому стані госпіталізовано трьох осіб, жителів смт Гніздичів Жидачівського району 1955, 1959 та 1960 років народження.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Львівщині понад 20 людей отруїлися курми гриль.
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