У Львівській області троє людей отруїлися невідомою речовиною

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 18 листопада о 22.30 до реанімаційного відділення Жидачівської центральної районної лікарні після вживання невідомої речовини у важкому стані госпіталізовано трьох осіб, жителів смт Гніздичів Жидачівського району 1955, 1959 та 1960 років народження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Львівщині понад 20 людей отруїлися курми гриль.