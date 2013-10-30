На Львівщині курами-гриль отруїлося вже 25 людей

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

У повідомленні зазначається, що “до Львівської обласної інфекційної лікарні та до Центральної міської інфекційної лікарні міста Самбір зі скаргами на підвищення температури тіла, загальну слабкість було госпіталізовано 25 осіб, з них 4 дітей”. Усім госпіталізованим встановлено попередній діагноз «харчова токсикоінфекція».

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Як повідомляв УНІАН, з 25 по 29 жовтня на Львівщині було зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції. Хворі зі скаргами на підвищення температури тіла, нудоту, блювоту, багаторазовий пронос, загальну слабкість були госпіталізовані. За попередніми результатами розслідування, проведеного територіальним управлінням Держсанепідслужби, встановлено, що всі постраждалі споживали кури гриль, які придбали в супермаркеті «Арсен» у Львові.