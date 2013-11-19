У США не поспішають відповідати на запит про екстрадицію Мельника

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив генеральний прокурор Віктор Пшонка.

“Ви знаєте, що є звернення про екстрадицію Мельника, але конкретної відповіді ми ще не маємо. В цьому напрямку йде робота”, - сказав Пшонка.

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Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня ц.р. при отриманні від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника наділи електронний браслет для відстежування місця його перебування.

9 серпня стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.

14 серпня його було оголошено в міжнародний розшук.

17 жовтня начальник головного управління нагляду за дотриманням законів спецпідрозділами, які ведуть боротьбу з оргзлочинністю і корупцією Генпрокуратури України Володимир Кривуценко повідомив, що в Генеральній прокуратурі України сподіваються, що США або видадуть Україні екс-ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника, або видворять його до тієї країни, з якою в України є угода про екстрадицію.

"Ми сподіваємося, що його повернуть (до України – УНІАН) або хоча б видворять за межі США до тієї держави, з якою у нас є договірні відносини і ми зможемо його екстрадувати", - зазначив Кривуценко.