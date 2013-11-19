У США не поспішають відповідати на запит про екстрадицію Мельника

11:38, 19 листопада 2013
Суспільство
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Українська сторона ще не отримала з боку правоохоронних органів США відповіді на своє звернення щодо можливості екстрадиції колишнього ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника

Пшонка розповів про Мельника

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив генеральний прокурор Віктор Пшонка.

“Ви знаєте, що є звернення про екстрадицію Мельника, але конкретної відповіді ми ще не маємо. В цьому напрямку йде робота”, - сказав Пшонка.

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Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня ц.р. при отриманні від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника наділи електронний браслет для відстежування місця його перебування.

9 серпня стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.

14 серпня його було оголошено в міжнародний розшук.

17 жовтня начальник головного управління нагляду за дотриманням законів спецпідрозділами, які ведуть боротьбу з оргзлочинністю і корупцією Генпрокуратури України Володимир Кривуценко повідомив, що в Генеральній прокуратурі України сподіваються, що США або видадуть Україні екс-ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника, або видворять його до тієї країни, з якою в України є угода про екстрадицію.

"Ми сподіваємося, що його повернуть (до України – УНІАН) або хоча б видворять за межі США до тієї держави, з якою у нас є договірні відносини і ми зможемо його екстрадувати", - зазначив Кривуценко.

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