Екс-ректор Мельник не хоче свідчити в режимі відеоконференції

Про це газеті «Вести» від 25 жовтня повідомив його адвокат Руслан Місюна.

«Навіщо йому ця відео-конференція? Мій клієнт зараз не хоче ні з ким спілкуватися, коли буде така необхідність, він сам вийде на зв'язок», - сказав він, додавши: «Мені незрозуміло, чому Мельник в розшуку, якщо прокуратурі відома його адреса. А то, що справу внаслідок його розшуку призупинено, я дізнався з Інтернету».

Також Місюна відзначив, що його підзахисний поки що не наймав американських адвокатів, оскільки, перебуваючи на території США, він нічого не порушував.

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Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня ц.р. при отриманні від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника наділи електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.

14 серпня він був оголошений у міжнародний розшук.

6 вересня прокуратура завершила досудове слідство за кримінальним провадженням стосовно двох службових осіб органів внутрішніх справ і передала до суду обвинувальний акт за звинуваченням їх у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, тобто в службовій халатності, в результаті якої затриманий здійснив втечу.

Обвинуваченим міліціонерам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.