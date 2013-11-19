На Сумщині міліціонер розповсюджував інформацію з бази МВС

На Сумщині за розповсюдження інформації з обмеженим доступом із бази органів внутрішніх справ засуджено колишнього працівника одного з районних відділів міліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області, зловмисник отримував дані на осіб із наявної в органах внутрішніх справ інтегрованої інформаційно-пошукової системи та передавав їх своєму знайомому.

«Вказані дії підозрюваного були кваліфіковані за ч. 1 ст. 361-2 Кримінального кодексу України (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або носіях такої інформації)», - йдеться у повідомленні.

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За інформацією прокурора відділу прокуратури області Юрія Лук’яненка, на минулому тижні вироком суду першої інстанції екс-міліціонера визнано винним за ч. 1 ст. 361-2 ККУ та призначено покарання у вигляді 2 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік.