У Міндоходів назвали абсурдом повідомлення про злам серверів з секретними даними

Про це заявив Перший заступник Голови Верховної Ради України Ігор Калєтнік, коментуючи інформацію про нібито злам серверів Міністерства доходів і зборів.

«Поширення таких повідомлень не має під собою ніяких підстав і свідчить про замовний характер даної інформації», - сказав Ігор Калєтнік. Він назвав абсурдними посилання на те, що «в базах даних митниць можуть існувати засекречені файли, в яких зберігається інформація про вчинення корупційних дій і зловживань».

«Бази даних митниць містять інформацію про зовнішньоекономічні операції, там не може зберігатися ніяких копій документів про корупцію, тим більше засекречених. Щодня всі дані з баз Міндоходов передаються до органів СБУ та ГНУ, і підлягають ретельному аналізу і перевірці», - сказав Ігор Калєтнік.

«У мене виникає подив, коли подібні статті з'являються на шанованих і відомих сайтах», - зазначив він.

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«Тим більше, що в даний час у Верховній Раді готується до розгляду та прийняття законопроект № 0947, який має створити прозорі умови і надати ЗМІ необмежений доступ до інформації, яка в даний час має гриф «для службового користування». Під час зустрічей з представниками громадських організацій я висловлював свою думку про те, що такий законопроект має бути прийнятий, і безперечно я його підтримаю», - зазначив перший заступник голови парламенту. Він пояснив, що «цей законопроект стосується можливості для представників ЗМІ отримувати дані про державні закупівлі, генеральні плани забудови міст, протоколи засідань органів місцевого самоврядування, можливості для журналістів бути присутніми без акредитації на засіданнях парламенту, брати участь у роботі комітетів, сесій обласної, районних та селищних рад».