Стагнація на ринку нерухомості в Україні триватиме не менше 2-3 років - експерти

Стагнація на ринку нерухомості в Україні триватиме не менш як 2-3 роки, можливе зниження вартості нерухомого майна до 15%.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції у вівторок висловили експерти ринку нерухомості Олександр Рубанов (президент Союзу спеціалістів з нерухомого майна) і Віктор Несін (голова правління Ріелторської палати України).

«Я думаю, у будь-якому випадку - підписання чи непідписання (договору про асоціацію з ЄС - УНІАН) - стагнація на ринку нерухомості триватиме ще, як мінімум, за найоптимістичнішими прогнозами, 2-3 роки», - сказав Рубанов.

У свою чергу, Несін зазначив, що у найближчій перспективі можливе зниження вартості нерухомості.

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«Я думаю, що 2014 рік ніяк не буде показовим у плані зростання цін на нерухомість. Я думаю, що вартість утримуватиметься на тому рівні, який є на сьогодні з ризиком мінуса 15%», - сказав експерт.

При цьому він додав, що вплив на український ринок нерухомості підписання договору про асоціацію з ЄС можна буде відчути не раніше, ніж за кілька років.

Як повідомляв УНІАН, на початку поточного року керівник комітету Асоціації спеціалістів з нерухомості України (АСНУ) з інформаційних технологій, сервісів, аналітики і МЛС Едуард Бразас стверджував, що перспектив для пожвавлення ринку нерухомості в Україні у найближчі 2-3 роки немає.

При цьому він зазначав, що ціни і кількість операцій з житлом у 2013 році будуть стабільні, чому, зокрема, сприяє відсутність доступної іпотеки.