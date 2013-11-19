Російська залізниця запустить прискорений потяг Москва-Київ у 2014 році

Прискорене пасажирське сполучення між столицями Росії й України з часом перебування в дорозі 7 годин буде організоване в четвертому кварталі 2014 року, повідомив журналістам генеральний директор ВАТ "Федеральна пасажирська компанія" Михайло Акулов. Про це повідомляє РІА «Новости».

Федеральна пасажирська компанія (дочірнє товариство ВАТ "РЖД") і державна адміністрація залізничного транспорту України сьогодні в Брянську підписали декларацію про підвищення якості обслуговування пасажирів і прискоренні пасажирських перевезень. Головним питанням україно-російської зустрічі був запуск прискореного пасажирського поїзда "Москва-Київ". Поїзд матиме єдину зупинку на території Росії в Брянську.

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"Підписаний документ орієнтує нас на послідовні кроки у досягненні результату запуску курсування прискореного поїзда сполученням Москва-Київ. Рух поїзда планується здійснювати за сім годин", - сказав Акулов.

Він пояснив, що час у дорозі по цьому маршруту скоротиться мінімум на три години. Це відбудеться за рахунок прискорення проходження митного контролю, а також за рахунок того, що на маршруті будуть ходити потяги, виготовлені іспанською компанією Talgo. Ці потяги зможуть заощадити 20-30 % часу за рахунок більшої швидкості проходження кривих ділянок колії. Перший такий потяг прибуде до Росії вже в березні наступного року, прискорене сполучення Москва-Київ планується запустити в 4 кварталі 2014 року.

"Це прецедент на пострадянському просторі в міжнародному швидкісному пасажирському денному сполученні. Це можливість використовувати нові технології новий рухомий склад, це можливість нашим пасажирам в більш короткий проміжок часу, в більш комфортних умовах слідувати як від Москви до Києва, та з Москви до Брянська і з Брянська до Києва", - сказав заступник директора Української залізниці Павло Чекалов.