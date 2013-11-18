«Укрзалізниця» розширить дію електронних квитків на нові маршрути

Державна адміністрація залізничного транспорту («Укрзалізниця») до кінця листопада має намір розширити сферу дії електронних квитків ще на 15 потягів, повідомив на прес-конференції заступник генерального директора «Укрзалізниці» Павло Чекалов.

За його словами, на сьогодні існує можливість оформити електронний квиток на швидкісні потяги «Інтерсіті+» і на шість нічних потягів. А до кінця поточного місяця продаж через мережу інтернет буде поширений на маршрути, що сполучають столицю з Луганськом, Маріуполем, Ужгородом, Ковелем, Севастополем, Запоріжжям, Херсоном, Ужгородом і Трускавцем, Львів з Харковом і Запоріжжям, а також Харків з Сімферополем.

Як зазначив Чекалов, «Укрзалізниця» планує до кінця 2013 року розширити цю послугу ще на 80 потягів внутрішнього сполучення.

«Переконаний, що завдяки дії електронних квитків ми створюємо зручні умови подорожі пасажирам і скорочуємо навантаження на працівників вокзалів», - сказав він.

«Пасажирам з електронними квитками не потрібно звертатися в каси, а з самостійно зробленим роздрукуванням, яке має спеціальний код, можна йти прямо на посадку. У листопаді ми плануємо розширити цю послугу ще на 15 потягів внутрішнього сполучення», - додав заступник гендиректора.

Паралельно з запровадженням електронного проїзного документа «Укрзалізниця» планує збільшити кількість кас, через які можна буде оформити електронні проїзні документи.

За словами Чекалова, залізниці також мають намір з 1 липня 2014 року надати послугу купівлі квитків через інтернет студентам, що дасть змогу істотно заощадити їх час.

«Студенти зможуть, не заходячи в касу, купити квитки і йти з ними прямо в потяг. Це дасть нам можливість збільшити відсоток продажу квитків через інтернет і відповідно зняти напруженість черг», - сказав чиновник.

Як повідомляв УНІАН, Українська залізнична швидкісна компанія (УЗШК) у лютому-вересні перевезла 100 тис. пасажирів за електронними квитками, що становить близько 14% від загальної кількості пасажирів.

А всього з моменту запровадження нової послуги в лютому 2013 року залізниці країни продали 200 тис. електронних квитків.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» (Державна адміністрація залізничного транспорту України) - орган управління залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому і міждержавному сполученнях, регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.