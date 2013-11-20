Будівництво «Південного потоку» в Сербії розпочнеться вже в листопаді - «Газпром»

Будівництво газопроводу «Південний потік» в обхід України на території Сербії почнеться вже в листопаді, повідомили УНІАН в управлінні інформації російського газового монополіста «Газпром» за підсумками зустрічі в Москві голови компанії Олексія Міллера і Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Сербія в РФ Славенко Терзіча.

«Сторони обговорили питання двостороннього співробітництва в енергетичній сфері. Особливу увагу було приділено підготовці до початку будівництва на території Сербії ділянки газопроводу «Південний потік». Було відзначено, що зараз усі необхідні попередні процедури проведено, й будівництво першої ділянки почнеться вже цього місяця», - йдеться в повідомленні.

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Довідка УНІАН. «Південний потік» - інфраструктурний проект «Газпрому» з будівництва газопроводу потужністю 63 млрд куб. м через акваторію Чорного моря до країн Південної та Центральної Європи з метою диверсифікації маршрутів експорту природного газу й виключення транзитних ризиків.

Для реалізації проекту на території Сербії в листопаді 2009 року зареєстрована спільна проектна компанія South Stream Serbia AG (частка ВАТ «Газпром» - 51%, ДП «Сербіягаз» - 49%).

У листопаді 2011 року відбулося урочисте введення в експлуатацію розташованого в республіці ПСГ «Банатський Двір», яке стало першим об'єктом «Південного потоку» і використовуватиметься для забезпечення надійності поставок газу по цьому газопроводу.

У жовтні 2012 року було ухвалено остаточне інвестиційне рішення щодо проекту «Південний потік» на території Сербії.

У лютому 2013 року рішенням Парламенту Республіки Сербія проекту «Південний потік» присвоєно особливий статус на території республіки.

У березні 2013 підписано довгостроковий контракт на поставки російського газу до Сербії обсягом до 1,5 млрд куб. м газу щорічно протягом 10 років. Транспортування газу здійснюватиметься по існуючому маршруту, а в майбутньому - по газопроводу «Південний потік».

У 2012 році «Газпром» поставив до Сербії 1,5 млрд куб. м природного газу.