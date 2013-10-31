У Болгарії почали будувати російський газопровід в обхід України

Старт будівництву болгарської ділянки газопроводу "Південний потік" дано сьогодні в Софії. Реалізація проекту почалася з урочистої церемонії зварювання першого стику майбутньої газокомпресорної станції поблизу села Расово на північному заході Болгарії.

У Софії в будівлі болгарського уряду прем'єр - міністр республіки Пламен Орешарскі, міністр економіки і енергетики Драгомир Стойнев, міністр енергетики РФ Олександр Новак та голова правління компанії " Газпром " Олексій Міллер в прямому ефірі стежили за церемонією старту проекту, повідомляє ІТАР -ТАСС.

Наземна ділянка "Південного потоку" починається саме в Болгарії. З метою реалізації європейської сухопутної частини проекту Росія підписала міжурядові угоди з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Австрією і Хорватією. Ці угоди передбачають підготовку техніко-економічних обгрунтувань будівництва "Південного потоку" на території кожної з країн-учасниць проекту, а також створення спільних підприємств "Газпрому" і місцевих енергетичних компаній, уповноважених для реалізації газопроводу.

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У 3 кварталі 2011 року була завершена розробка зведеного техніко-економічного обгрунтування "Південного потоку", який об'єднав в собі ТЕО морської ділянки, а також ТЕО будівництва національних ділянок газопроводу по території країн Південної і Центральної Європи.

Морська ділянка "Південного потоку" пройде по дну Чорного моря від компресорної станції "Російська" на російському узбережжі до узбережжя Болгарії. Загальна довжина чорноморської ділянки складе близько 900 км, максимальна глибина - більше двох кілометрів.

Партнерами "Газпрому" з реалізації морської частини проекту виступають італійський концерн Eni, німецька Wintershall і французька EDF. Перші поставки газу заплановані на кінець 2015 року.