Із понад 200 взятих під домашній арешт осіб лише Мельнику вдалося втекти - МВС

Із понад 200 осіб, які за рік дії нового Кримінального процесуального кодексу були взяті під домашній арешт з електронною системою спостереження, лише колишньому ректору Національного університету Державної податкової служби України Петру Мельнику вдалося втекти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив начальник Головного слідчого управління МВС України Микола Чинчин.

“Електронні засоби контролю використовувались у відношенні до понад 200 осіб, з них 18 порушили взяті зобов'язання, але ці люди нікуди не втекли, вони порушували норми поведінки, використання браслета, через що слідчими було прийнято рішення про зміну їм міри запобіжного заходу”, - сказав він.

У свою чергу начальник Управління зв'язків з громадськістю МВС України Сергій Бурлаков зазначив, що на даний час у регіонах введено в дію 92 із запланованих 99 пунктів контролю.

Взагалі ж, за його словами, такий запобіжний захід як домашній арешт впродовж цього року судами обрано відносно майже 5 тис. осіб, перебування яких за визначенням місця призначення контролюється відповідними підрозділами міліції.

Бурлаков зауважив, що органи МВС на даний час забезпечені достатньою кількістю електронних систем спостереження, яких придбано 527.

“Взагалі затримані повинні мати задоволення від того, що носять браслет, а не перебувають під вартою”, - сказав Чинчин. За його словами, в країнах Європи “ця послуга платна, а у нас безкоштовна”.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня при отриманні від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника наділи електронний браслет для відстежування місця його перебування.

9 серпня стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет. 14 серпня його було оголошено в міжнародний розшук.

17 жовтня начальник Головного управління нагляду за дотриманням законів спецпідрозділами, які ведуть боротьбу з оргзлочинністю і корупцією Генпрокуратури Володимир Кривуценко повідомив, що в ГПУ сподіваються, що США або видадуть Україні Мельника, або видворять його до тієї країни, з якою в України є угода про екстрадицію.