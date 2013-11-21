ЗМІ з'ясували маршрут втечі Мельника

Як відомо, вночі з 8 на 9 серпня він перетнув кордон Білорусі. Як розповіли джерела Комерсант-Україна в МВС, в поїздці до кордону і при його перетині пана Мельника супроводжував рідний брат Олександр і племінник.

На тему: З понад 200 ув'язнених під домашній арешт осіб тільки Мельнику вдалося втекти - МВС

"Вранці 9 серпня Мельник прибув до Мінська, зупинився в готелі в національному аеропорті Мінська, а вже наступного дня він вилетів до Австрії, - розповів співрозмовник у Головному слідчому управлінні МВС. - Там він теж довго не затримався і незабаром вилетів з Відня до Нью -Йорк".

Нагадаємо, тільки 14 серпня ректор був оголошений в міжнародний розшук. Зараз він, як і раніше, перебуває в США.