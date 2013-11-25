У Газпромі не коментують заяву Азарова про перегляд контрактів

Про це УНІАН сказав офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов.

«Коментувати нам поки з цього приводу нема чого», - сказав Купріянов.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив в інтерв'ю телеканалу ICTV, що Росія пообіцяла Україні відновити переговори з перегляду контракту 2009 року про закупівлю газу.

«Ми протягом цього періоду часу наполегливо переконували РФ піти на перегляд цього контракту. Зараз така обіцянка, за великим рахунком, є, і ми сподіваємося, що ми реалізуємо це під час переговорів», - заявив Азаров.