У Газпромі не коментують заяву Азарова про перегляд контрактів
15:27, 25 листопада 2013Суспільство
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У російському «Газпромі» не коментують заяву прем'єр-міністра України Миколи Азарова щодо відновлення переговорів з перегляду контракту 2009 року про закупівлю газу
Газпром: Коментувати поки нічого
Про це УНІАН сказав офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов.
«Коментувати нам поки з цього приводу нема чого», - сказав Купріянов.
Як повідомляв УНІАН, 24 листопада прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив в інтерв'ю телеканалу ICTV, що Росія пообіцяла Україні відновити переговори з перегляду контракту 2009 року про закупівлю газу.
«Ми протягом цього періоду часу наполегливо переконували РФ піти на перегляд цього контракту. Зараз така обіцянка, за великим рахунком, є, і ми сподіваємося, що ми реалізуємо це під час переговорів», - заявив Азаров.
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