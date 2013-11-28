Україна накопичила в газових сховищах 17,6 мільярда кубометрів газу
14:23, 28 листопада 2013Суспільство
297 0
Україна на сьогодні накопичила в своїх газових сховищах 17,6 мільярда кубометрів газу
Україна накачала вже 17,6 млрд кубометрів газу / Фото : Газпром
«17,6 млрд, продовжуємо закачувати щодоби», - сказав журналістам заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим Чупрун під час засідання громадської ради при Міністерстві енергетики і вугільної промисловості.
Як раніше повідомляв УНІАН, станом на 28 жовтня у підземних сховищах було накопичено близько 18 мільярдів кубометрів природного газу.
На тему: Завдяки Богові і погоді: Нафтогаз заявив, що до кінця року може не купувати російський газ
Україна після тижневої паузи з 15 листопада відновила закупівлі природного газу у російської компанії «Газпром», обсяг закупівель щодоби становить до 90 мільйонів кубічних метрів палива.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter