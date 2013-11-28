Україна накопичила в газових сховищах 17,6 мільярда кубометрів газу

«17,6 млрд, продовжуємо закачувати щодоби», - сказав журналістам заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим Чупрун під час засідання громадської ради при Міністерстві енергетики і вугільної промисловості.

Як раніше повідомляв УНІАН, станом на 28 жовтня у підземних сховищах було накопичено близько 18 мільярдів кубометрів природного газу.

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Україна після тижневої паузи з 15 листопада відновила закупівлі природного газу у російської компанії «Газпром», обсяг закупівель щодоби становить до 90 мільйонів кубічних метрів палива.