Завдяки Богові і погоді: Нафтогаз заявив, що до кінця року може не купувати російський газ
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» до кінця цього року може не здійснювати закупівлі газу у російського монополіста «Газпрому».
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.
Він відзначив, що на сьогоднішній день потреба в газі істотно скоротилися, зокрема через теплу погоду.
«Завдяки Богові, у нас тепла погода, і необхідність газу для населення майже на 45% (скоротилася - УНІАН) від того обсягу, який планувався «Нафтогазом». Ми вважаємо, що можемо до кінця року взагалі не купувати російський газ», - сказав Ставицький.
Як повідомляв УНІАН, 11 листопада заступник директора Федерального державного унітарного підприємства «Центральне диспетчерське управління паливно-енергетичного комплексу» Микола Орлов повідомив, що Україна з 9 листопада припинила закупівлю природного газу у російського енергетичного монополіста компанії «Газпром».
За його словами, припинення закупівель відбулося з 9 листопада, при тому, що на початку місяця Україна купувала газ на рівні 9-10 млн. куб. м на добу, що більш ніж в десять разів менше середньодобових обсягів постачання.
За інформацією віце-прем'єр-міністра України Юрія Бойка, в жовтні Україна для власних потреб використовувала газ із підземних сховищ.
НАК «Нафтогаз України» планує в листопаді 2013 року закачати в підземні сховища близько 1 млрд кубометрів газу.
«Ми плануємо за листопад місяць закачати (у ПСГ - УНІАН) приблизно 1 млрд кубометрів. У сховищах буде 19,1 млрд кубометрів», - сказав заступник голови правління «Нафтогазу України» Вадим Чупрун.
Водночас заступник голови правління «Нафтогазу» повідомив, що станом на 28 жовтня в підземних сховищах накопичено близько 18 млрд кубометрів природного газу.
«Споживання природного газу впродовж четвертого кварталу 2013 року - в першому кварталі 2014 року прогнозується на рівні 38,7 млрд кубометрів», - сказав він.