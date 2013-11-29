Крашкова боїться за себе та свого сина після погроз від родичів Дрижака

Про це вона сказала у коментарі УНІАН, відповідаючи на запитання щодо погроз, які сьогодні надходили на її адресу у залі суду.

Зокрема, відзначила Крашкова, мати обвинуваченого у справі екс-міліціонера Євгена Дрижака «кричала та обзивалася». «Погрожувала те, що в мене є син, а Ткачук Юлія (наречена Дрижака - УНІАН) взагалі кричала нецензурщину, обзивала і казала, що «тобі взагалі у Врадіївці не жити», - розповіла вона.

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Крашкова наголосила, що з приводу її дитини лунали погрози, мовляв, з нею може щось статися. На уточнення, чи боїться вона за себе та свого сина після погроз, які вона отримала у суді, Крашкова сказала: «Звичайно». Також вона додала, що напише скаргу до міліції стосовно цих погроз.

Довідка УНІАН. 27 червня 29-річну жительку Врадіївки Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували в реанімацію.

28 червня за підозрою у скоєнні зґвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рабіненко. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана міліції Дрижака, на якого також вказувала потерпіла.

Первомайський міський районний суд Миколаївської області сьогодні, 29 листопада, засудив чотирьох підсудних у справі про побиття і згвалтування жительки Врадіївки Крашкової до строків ув'язнення від 5 до 15 років.

Після оголошення вироку мати й наречена обвинуваченого Дрижака в залі суду погрожували постраждалій. Наречена Ткачук вигукувала Крашковій: "Не довго тобі, с.., залишилося, я обіцяю!".

Мати Дрижака також погрожувала потерпілій: "Твоя дитина страждатиме так, як страждаю я, як моя дитина. Я тобі гарантію даю, я прокляну не тебе, а твою дитину, все життя страждатимеш". Крім цього вона звинуватила Крашкову у проституції, а її адвоката Руслана Раденького - в інтимних стосунках із Крашковою.

Крашкова має 11-річного сина.