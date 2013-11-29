Крашкова боїться за себе та свого сина після погроз від родичів Дрижака
Жертва “врадіївських гвалтівників” Ірина Крашкова боїться за себе та свого сина після погроз, які вона отримала від родичів засудженого міліціонера.
Про це вона сказала у коментарі УНІАН, відповідаючи на запитання щодо погроз, які сьогодні надходили на її адресу у залі суду.
Зокрема, відзначила Крашкова, мати обвинуваченого у справі екс-міліціонера Євгена Дрижака «кричала та обзивалася». «Погрожувала те, що в мене є син, а Ткачук Юлія (наречена Дрижака - УНІАН) взагалі кричала нецензурщину, обзивала і казала, що «тобі взагалі у Врадіївці не жити», - розповіла вона.
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Крашкова наголосила, що з приводу її дитини лунали погрози, мовляв, з нею може щось статися. На уточнення, чи боїться вона за себе та свого сина після погроз, які вона отримала у суді, Крашкова сказала: «Звичайно». Також вона додала, що напише скаргу до міліції стосовно цих погроз.
Довідка УНІАН. 27 червня 29-річну жительку Врадіївки Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували в реанімацію.
28 червня за підозрою у скоєнні зґвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рабіненко. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана міліції Дрижака, на якого також вказувала потерпіла.
Первомайський міський районний суд Миколаївської області сьогодні, 29 листопада, засудив чотирьох підсудних у справі про побиття і згвалтування жительки Врадіївки Крашкової до строків ув'язнення від 5 до 15 років.
Після оголошення вироку мати й наречена обвинуваченого Дрижака в залі суду погрожували постраждалій. Наречена Ткачук вигукувала Крашковій: "Не довго тобі, с.., залишилося, я обіцяю!".
Мати Дрижака також погрожувала потерпілій: "Твоя дитина страждатиме так, як страждаю я, як моя дитина. Я тобі гарантію даю, я прокляну не тебе, а твою дитину, все життя страждатимеш". Крім цього вона звинуватила Крашкову у проституції, а її адвоката Руслана Раденького - в інтимних стосунках із Крашковою.
Крашкова має 11-річного сина.