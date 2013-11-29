Суд оголосив вирок у "врадіївській справі"

Первомайський міський районний суд Миколаївської області засудив чотирьох підсудних у справі про побиття і згвалтування жительки Врадіївки Ірини Крашкової до строків ув'язнення від 5 до 15 років.

Як передає кореспондент УНІАН, вирок сьогодні, 29 листопада, зачитала головуюча суддівській колегії Тетяна Маржина.

Зокрема, капітана міліції Євгена Дрижака за скоєння розбою, згвалтування і спробу вбивства жительки Врадіївки Ірини Крашкової, а також службові злочини і зберігання наркотиків, суд засудив до 15 років в'язниці з конфіскацією всього майна, позбавлення спеціального звання "капітан" і штрафу в сумі 10 тис. грн. Лейтенанта міліції Дмитра Поліщука за злочини проти Крашкової та службові злочини - до 15 років в'язниці з конфіскацією всього майна і позбавлення спеціального звання "лейтенант". Єгер Сергій Рабіненко засуджений за розбій і замах на вбивство Крашкової - до 11 років в'язниці з конфіскацією майна.

Крім того, екс-заступника начальника Врадіївського райвідділу міліції майора Михайла Кудринського за приховування тяжкого злочину і перевищення влади суд позбавив звання "майор" і засудив до 5 років в'язниці та присудив виплатити штраф у розмірі 10 тис. грн на користь держави.

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Позов прокуратури про стягнення 10,581 тис. грн, витрачених на лікування Крапкової, суд вирішив повністю задовольнити, а позови про стягнення матеріальної і моральної шкоди задовольнити частково і в солідарному порядку стягнути з трьох підсудних 6,789 тис. грн матеріальної шкоди і моральної шкоди - по 150 тис. грн із Поліщука і Дрижака, і 100 тис. грн - з Рабіненка.

Крім того, суд ухвалив стягнути з підсудних кошти, витрачені на проведення експертиз.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура просила засудити обвинувачених у "врадіївській справі" до 5-15 років позбавлення волі з конфіскацією майна: капітана міліції Євгена Дрижака і лейтенанта міліції Дмитра Поліщука - до 15 років, єгеря Сергія Рабіненка - до 10 років, а колишнього начальника Врадіївського райвідділу міліції Михайла Кудринського - до 5 років в'язниці. При цьому прокуратура врахувала як пом'якшувальну обставину для Рабіненка - сприяння слідству.

Крашкова просила суд засудити обвинувачених у злочинах проти неї до довічного ув’язнення.

Обвинувачені Поліщук і Дрижак заявили в суді, що невинні, а також, що підсудний Рабіненко звів на них наклеп.

Адвокат Рабіненка просив суд врахувати, що його підзахисний щиросердо розкаюється, частково визнає провину і надавав свідчення, незважаючи на тиск інших підсудних, а також раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

Довідка УНІАН. 27 червня 29-річну жительку Врадіївки Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували до реанімації.

28 червня за підозрою в здійсненні згвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рабіненко. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана міліції Дрижака, на якого також указувала потерпіла.

5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним в згвалтуванні та побитті Крашкової повідомлення про зміну кваліфікації дій підозрюваних з ч. 1 ст. 121 КК України (завдання тяжких тілесних ушкоджень) на більш тяжкий злочин - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 і ч. 2 ст. 115 (скоєння закінченого замаху на умисне вбивство, здійснене з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рабіненку інкримінується скоєння розбійного нападу, а Поліщуку і Дрижаку - скоєння згвалтування, розбійного нападу, а також низка службових злочинів.

26 вересня Первомайський районний суд у будівлі Апеляційного суду Миколаївської області почав судовий процес у справі про побиття і згвалтування Крашкової.