У КМДА порахували постраждалих під час вчорашніх сутичок
09:56, 02 грудня 2013Суспільство
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За минулу добу (1 грудня) станом на 24:00 до лікарів бригад невідкладної медичної допомоги звернулися 165 травмованих учасників акції протесту, що проходили у центрі столиці.
Надання першої медичної допомоги потерпілому під час зіткнень біля АП в Києві, в неділю, 1 грудня 2013 р.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на дані Департаменту охорони здоров’я КМДА.
З них госпіталізовано 109 осіб, йдеться в повідомленні.
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Інформацію щодо стану госпіталізованих їх близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.
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