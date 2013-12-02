У КМДА порахували постраждалих під час вчорашніх сутичок

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на дані Департаменту охорони здоров’я КМДА.

З них госпіталізовано 109 осіб, йдеться в повідомленні.

Читайте також: В результаті зіткнень під АП постраждали близько 100 міліціонерів - МВС

Інформацію щодо стану госпіталізованих їх близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.