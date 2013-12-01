"Беркут" розігнав "тітушок" з-під Адміністрації Президента
16:42, 01 грудня 2013Політика
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"Беркут" розігнав "тітушок" з-під будівлі Адміністрації Президента
Кадр : Громадське ТБ
Як передає кореспондент УНІАН, бійці спецпідрозділу поводилися стримано. Разом з тим є затримані. Деякі мітингувальники залишаються на дахах прилеглих будинків.
Як повідомляв УНІАН, близько півтисячі молодих людей спортивної статури прорвали кордон міліції й імітували захоплення Адміністрації Президента.
Вони поводилися доволі агресивно. Журналісти, які перебували на місці події, відзначають, що провокатори викрикують гасла українською, а розмовляють між собою російською мовою.
Вони кидали в спецназ різні предмети, включаючи каміння і «коктейлі Молотова». Крім того, молодики демонструють добре володіння навиками протидії бійцям силових структур і знають їх тактику поведінки.
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