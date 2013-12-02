Через Кременчук у бік Києва проїхало 5 автобусів з солдатами внутрішніх військ

Як повідомляє кореспондент УНІАН, два автобуси "ЛАЗ" і три "ПАЗ" супроводжували польова кухня і дві машини супроводу.

Офіційних коментарів у військовій частині внутрішніх військ і Центральному територіальному командуванні про те, скільки військовослужбовців їдуть в автобусах і куди вони прямують, поки що не дають. Разом з тим джерела УНІАН повідомили, що частина службовців з військових частин командування їдуть до столиці для підтримки порядку. Частина службовців залишилася нести службу на місці.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві триває акція громадянського протесту. 1 грудня на вулиці Києва вийшли сотні тисяч громадян, обурені жорстоким розгоном Євромайдану в ніч на 30 листопада. Проте, через дії провокаторів, що імітували штурм Адміністрації Президента, почалися зіткнення учасників акції з «беркутом». У результаті, МВС повідомило про більш як 100 потерпілих правоохоронців. За даними КМДА, за минулу добу (1 грудня) станом на 24:00 до лікарів бригад невідкладної медичної допомоги звернулося 165 травмованих учасників акцій протесту, які проходили в центрі столиці. З них госпіталізовано 109 осіб.