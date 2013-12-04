Вільна енциклопедія Вікіпедія поповнилася сторінкою про «тітушок».

Як йдеться у матеріалі, «тіту́шки» - незаконні формування або бойові загони найманців-провокаторів спортивної статури, напівкримінальних елементів, гопників, які використовуються для залякування, побиття та розгону демонстрацій, для нападу на представників ЗМІ.

«У період Євромайдану - збірне позначення найманих провокаторів від Партії регіонів та співробітників у цивільному владних силових структур», - говориться також у матеріалі.

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Стосовно етимології цього терміну, зазначається, що він походить від прізвища спортсмена з Білої Церкви Вади́ма Тіту́шка, який 18 травня 2013 року в Києві напав на журналістів Ольгу Снісарчук та Владислава Соделя. Напад було знято фотокореспондентами, що і слугувало основним доказом його провини в суді.

У матеріалі підкреслюється, що поняття «тітушки» має негативну конотацію. ««Тітушки» зазвичай мають характерний зовнішній вигляд: спортивні молоді люди в капюшонах і/або спортивній формі.(Часто закривають обличчя і відвертаються від камер). Вони розпочинають бійки з учасниками акцій протесту, домагаючись виведення масових заходів, незадоволених владою (наприклад, Євромайдана), за межі правового поля. Часто цей образ зливається з образом гопника, який встав на сторону реакційного сектора політикуму. У свою чергу представники влади вбачають в «тітушках» активістів опозиції», - йдеться у матеріалі.