Підступи до Кабміну перекриті автобусами, у Маріїнському парку – "тітушки" (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, пішохідний рух по цих вулицях до Кабінету міністрів або до ВР неможливий.

На цих вулицях зібралося декілька тисяч учасників акції протесту на підтримку євроінтеграції України, які скандують “Ганьба”.

Також поруч з ВР відбувається мітинг Партії регіонів, який огороджений парканом та кордоном міліції. Зі сцени виступають народні депутати від ПР, які заявляють, що цей мітинг — безстрокова акція на підтримку Президента України Віктора Януковича та прем'єр-міністра України Миколи Азарова.

Також у Маріїнському парку зібралось близько півтисячі молодих людей спортивної зовнішності.

З вулиці Грушевського прихильники опозиції скандують: “Банду геть”, “Відставка”.