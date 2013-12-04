Підступи до Кабміну перекриті автобусами, у Маріїнському парку – "тітушки" (фото)
10:19, 04 грудня 2013Політика
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У Києві транспортний та пішохідний рух по вулицям Садовій, Шовковичній та Грушевського зі сторони Верховної Ради перекриті автобусами з написами “міліція”.
Вхід до Кабміну перекрили автобусами / Фото : Батьківщина, Фейсбук
Як передає кореспондент УНІАН, пішохідний рух по цих вулицях до Кабінету міністрів або до ВР неможливий.
На цих вулицях зібралося декілька тисяч учасників акції протесту на підтримку євроінтеграції України, які скандують “Ганьба”.
Також поруч з ВР відбувається мітинг Партії регіонів, який огороджений парканом та кордоном міліції. Зі сцени виступають народні депутати від ПР, які заявляють, що цей мітинг — безстрокова акція на підтримку Президента України Віктора Януковича та прем'єр-міністра України Миколи Азарова.
Також у Маріїнському парку зібралось близько півтисячі молодих людей спортивної зовнішності.
З вулиці Грушевського прихильники опозиції скандують: “Банду геть”, “Відставка”.
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