Україна планує, що імпортний газ наступного року буде на 10% дешевше

Відповідаючи на питання, чи відповідають дійсності інформація про знайдений компромісному рішенні в переговорах між Україною і Росією, він сказав: " Я не буду коментувати інформацію ЗМІ, давайте дочекаємося офіційних документів. Переговори постійно йдуть . Ми розраховуємо як мінімум наступного року закупівлі природного газу здійснювати на 10 % менше, ніж цього року", - зазначив він, пояснивши що мова йде про зниження на 10 % ціни на газ.

Ставицький сказав, що транзит Україна хоче залишити на рівні 90 млрд куб м.

Також від додав, що Україна хоче скоротити на 5 % споживання газу. "Якщо нам вдасться втілити в життя всі наші завдання, які ми поставили на наступний рік , - приблизно на 5 %. Це буде досить складно, оскільки за попередні роки ми вже скоротили - ви знаєте - до 45 % споживання газу по країні", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН , 2 грудня в інтерв'ю провідним телеканалам заявив Президент України Віктор Янукович заявив , що Україна готова відновити закупівлю російського газу при зниженні його ціни, підкресливши при цьому , що від такої ситуації страждають обидві сторони , тому що втративши український ринок , Росія також несе втрати .

Раніше , в попередніх інтерв'ю українським телеканалам Президент заявляв , що на поточний момент максимальною ціною на газ для України повинна стати ціна в 300 доларів , в той час як Україна платить 510 . Одночасно Президент підкреслював , що Україна буде надалі купувати газ там , де їй це буде вигідно.

26 листопада Президент Росії Володимир Путін заявив , що Росія недоотримала понад 10 мільярдів доларів через знижку на газ для України , наданої в обмін на продовження перебування Чорноморського флоту РФ в Криму.

Згідно з контрактом , підписаним НАК « Нафтогаз України » з « Газпромом » 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила в першому кварталі 2013 року близько 406 доларів за тисячу кубометрів і була найвищою в Європі.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України прогнозує ціну на російський природний газ в 4- м кварталі 2013 року для Національної акціонерної компанії « Нафтогаз України » в межах 410 доларів за тисячу кубометрів.