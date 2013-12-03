Вірменія отримала від Росії знижку на газ

Росія, Білорусія і Казахстан, які створили Митний союз і планують трансформувати його в більш глибокий ступінь інтеграції - Євразійський економічний союз, не раз пропонували приєднатися до об'єднання й Україні. Як заявив у понеділок перший віце -прем'єр РФ Ігор Шувалов, Україна, підписавши зобов'язання щодо Митного союзу, змогла б отримати нижчу ціну на газ, повідомляє РІА Новости.

"Вже сьогодні узгоджені механізми застосування щодо Вірменії двостороннього порядку низки найважливіших привілеїв і переваг, які застосовуються у відносинах між країнами Митного союзу. Хочу особливо подякувати за це президенту Росії. Володимир Володимирович, це крок справжнього партнера і друга. Він має ключове значення для підтримки життєздатності економіки Вірменії. Спасибі велике", - сказав президент Вірменії Серж Саргсян, виступаючи Третьому російсько- вірменському міжрегіональному форумі.

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Президент РФ Володимир Путін пізніше відзначив енергійну і професійну роботу Вірменії з приєднання до Митного союзу. "Ми не встигаємо навіть за нашими колегами", - сказав російський лідер на прес-конференції за підсумками двосторонніх переговорів та підписання цілої низки угод .

Одним з найболючіших для економіки Вірменії було питання вартості російського газу.

За рахунок скасування мита кінцева ціна знизиться до 189 доларів за тисячу кубометрів з нинішніх приблизно 270 доларів. Путін відзначив, що російський бюджет в результаті недоотримає істотні суми, але для економіки Вірменії таке рішення буде сприятливим.

Нагадаємо, ціна російського газу для України складає близько 410 доларів за тисячу кубометрів, що є однією з найвищих ставок у світі і перевищує ціну російського газу для країн Західної Європи