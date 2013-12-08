Попов подякував комунальникам за чистоту та порядок у центрі Києва

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

“Сьогодні Київ переживає непрості часи. Звичний побут та ритм міського життя ускладнений масовими акціями, що відбуваються в центрі Києва. Велике скупчення людей завдає надмірне навантаження на всі системи життєдіяльності територіальної громади. Але й за цих обставин в будинки постачається тепло, гаряча і холодна вода, прибираються двори й вулиці, вивозиться сміття, працюють комунальний транспорт, системи освіти й охорони здоров’я. В цьому виключна заслуга працівників комунальних, соціальних, медичних та інших служб міста, які в ускладнених умовах сумлінно виконують свої службові обов’язки. Від імені міської влади, від імені всіх киян дякую вам за ваш труд для мещканців і гостей міста” – сказав Олександр Попов.

Особливу подяку очільник міста висловив працівникам соціальних служб Києва за те, “що у ці складні часи вони не залишають сам-на-сам людей, котрі постійно потребують уваги та допомоги”.

“Навіть у пенсіонерів з обмеженими можливостями, які мешкають в районі Хрещатика, кожен день є свіжий хліб та інші продукти першої необхідності. Їм надаються й усі інші соціальні послуги. Самовіддано працють наші медики, вчителі, працівники дитячих дошкільних закладів” – зауважив Олександр Попов.