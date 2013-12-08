У Маріїнському парку столиці проходить мітинг прихильників Януковича

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, більш як 15 тис. осіб зібрались на мітинг «Збудуємо Європу в Україні».

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Мітингувальники виступають за мирне вирішення ситуації, що виникла в країні, а також засуджують дії лідерів опозиційних сил, спрямовані на розкол суспільства.

Перед мітингувальниками виступають народні депутати від Партії регіонів та громадські активісти.