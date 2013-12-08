Кличко обґрунтував законність "окупації" приміщень КМДА і Будинку профспілок

Про це заявив лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко у листі-зверненні до директора Бюро демократичних інституцій і прав людини ОБСЄ Янеза Ленарчича.

«Ми високо цінуємо роль БДІПЛ у просуванні демократичних норм і стандартів у ході виборів, які відбувались в Україні. Знаючи це, ми були дуже здивовані і розчаровані вашою заявою, поширеною інформаційним агентством УНІАН. У ній ви назвали вимогу влади «звільнити громадські будівлі, захоплені протестувальниками», як «абсолютно законні», - наголосив Кличко у зверненні до Ленарчича.

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Лідер «УДАРу» зазначив, що протестувальники займають лише дві громадські будівлі: Будинок профспілок і будівлю Київської державної адміністрації.

«Комітет Національного Опору використовує Будинок профспілок тимчасово на підставі договору оренди, укладеного з власниками. Будівля КМДА знаходиться в муніципальній власності, а це означає, що вона належить громаді Києва, яка може використовувати її, коли це необхідно. В даному випадку, члени спільноти, які беруть участь у демонстраціях, використовують її, щоб обігрітись і перепочити», - зауважив Кличко, додавши, що протестувальники всередині будівлі не перешкоджають посадовим особам Київської адміністрації у виконанні своїх обов'язків.

«Ви б змогли самі це побачити, якщо б відвідали будівлю Київської міської державної адміністрації. Ви також могли б отримати роз'яснення щодо законності наших дій, якби звернулись до представників Комітету Національного Опору», - звернувся лідер «УДАРу» до Ленарчича.

Кличко додав, що незважаючи на складні погодні умови, мільйони українців зібралися у різних частинах країни на захист свого європейського вибору, демократичних цінностей і стандартів, проти їх порушень і обмежень.

«Ми сподіваємося, що ми можемо розраховувати на подальшу солідарність демократичних сил в Європі, в тому числі від БДІПЛ», - зазначив Кличко.

Як повідомляв УНІАН, директор Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ назвав законною вимогу української влади до протестувальників звільнити будівлю Київської міськдержадміністрації.

Про це він сказав на прес-конференції в Києві 6 грудня.

За його словами, будівля КМДА призначена для конкретної мети. «Це місце не призначено безпосередньо для здійснення свободи зборів», - сказав Ленарчич.

Як зауважив він, у місті, зокрема на Майдані Незалежності, достатньо місця для здійснення свободи зборів.

«Тому вимоги влади звільнити будівлі, призначені для якихось інших застосувань, на мій погляд, є абсолютно легітимним. Така вимога влади повністю відповідає поняттю про прийнятні обмеження свободи зборів», - сказав Ленарчич.