Мітингувальники залишаються в будівлі КМДА
Мітингувальники залишаються в будівлі Київської міської державної адміністрації, спокійно переживши ще одну ніч.
Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент ситуація в КМДА спокійна. Люди помалу прокидаються і готуються до чергового дня протестів.
Під будівлею КМДА перебуває близько 20 осіб. Люди збираються на Майдан Незалежності, тримаючи прапори України і Європейського Союзу.
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Як повідомляв УНІАН, у Києві другий тиждень проходять багатотисячні акції проти політики української влади.
1 грудня активісти Євромайдану увійшли до Будинку профспілок і в будівлю Київської міської державної адміністрації, де перебувають й досі.
Активісти заявили, що в приміщенні КМДА проходить Загальні збори киян і зустрічі народних депутатів з виборцями. У будівлі КМДА продовжує працювати пункт обігріву і медичної допомоги учасникам масових протестів.
5 грудня працівники виконавчої служби оголосили мітингувальникам рішення Шевченківського районного суду Києва, яке зобов'язує їх добровільно покинути приміщення.