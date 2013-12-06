Яценюк назвав умови розблокування автобусів з "Беркутом" у Василькові

Активісти розблокують автобуси з бійцями спецпідрозділів у Василькові лише після того, як буде наказ про їх переведення в місце постійної дислокації.

Про це заявив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, який приїхав підтримати активістів, котрі блокують виїзд бійців спецпідрозділів, яких розмістили на території військової частини А0704, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Зокрема, за даними прес-служби, сьогодні вдень стало відомо, що нібито отримано наказ про передислокацію цього спецпідрозділу. Керівництво військової частини запевняло активістів у тому, що спецпідрозділ переїде до Ірпеня, аби здати спецзасоби, звідки вирушить на Крим.

Проте активісти не повірили і не розблокували виїзд із військової частини.

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Яценюк пройшов на територію військової частини і поспілкувався з її керівництвом. Після цього він вийшов до активістів і повідомив, що на території військової частини перебувають близько 40 автобусів спецпідрозділів.

«План наступний: якщо вони їдуть в Ірпінь, здають амуніцію і їдуть в місце дислокації – ми саджаємо депутатів в автобуси, їдемо до Ірпеня. З Ірпеня їх проводимо», - сказав він.

Проте, як наголосив Яценюк, «під це повинен бути документ».

«Якщо буде підписаний відповідний наказ про те, що вони підуть в місця дислокації, я особисто приїду і буду просити людей відправити їх назад туди, звідки вони приїхали», - додав він в інтерв’ю журналістам.

До того часу Яценюк закликав активістів не розходитися та висловив їм свою підтримку.

На місці залишилися депутати з фракції «Батьківщина» Андрій Павловський, Дмитро Андрієвський, Анатолій Дирів.

Як повідомлялося, блокування військової частини у Василькові під Києвом триває з вечора 4 грудня. Півтора десятки автомобілів заблокували ворота частини. Активісти

Про те, що у військову частину заїхали автобуси зі спецназом, розповіли самі військовослужбовці. Активісти самоорганізувалися через соціальні мережі й заблокували виїзд. Автомобілі, які проїжджають повз військову частину, підтримують блокувальників сигналами клаксонів.