Київське метро завтра працюватиме на годину довше у зв’язку з футбольним матчем
16:57, 11 грудня 2013Суспільство
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У ніч із 12 на 13 грудня столичний метрополітен працюватиме на 1 годину довше у зв'язку з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) і «Рапід» (Відень, Австрія)
Метро працюватиме на годину довше / Фото: Сultkiev.com
Як повідомили в КП «Київський метрополітен», з метою безпечного перевезення пасажирів із 21:05 до 22:05 станція «Олімпійська» буде зачинена для пасажирів на вхід та вихід, а станція «Палац спорту» – на вихід. На час закриття поїзди слідуватимуть повз станцію «Олімпійська» без зупинки.
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У комунальному підприємстві також додали, що якщо після закінчення футбольного матчу пасажиропотік перевищуватиме перевізну спроможність, то може бути обмежено вхід пасажирів до станцій «Олімпійська», «Площа Льва Толстого» та «Палац спорту».
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