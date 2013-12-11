Київське метро завтра працюватиме на годину довше у зв’язку з футбольним матчем

Як повідомили в КП «Київський метрополітен», з метою безпечного перевезення пасажирів із 21:05 до 22:05 станція «Олімпійська» буде зачинена для пасажирів на вхід та вихід, а станція «Палац спорту» – на вихід. На час закриття поїзди слідуватимуть повз станцію «Олімпійська» без зупинки.

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У комунальному підприємстві також додали, що якщо після закінчення футбольного матчу пасажиропотік перевищуватиме перевізну спроможність, то може бути обмежено вхід пасажирів до станцій «Олімпійська», «Площа Льва Толстого» та «Палац спорту».