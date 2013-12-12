ЗМІ: Російському політику Нємцову заборонили в’їзд в Україну

20:55, 12 грудня 2013
Суспільство
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Російському опозиційному політику Борису Нємцову заборонили в’їзд до України

Бориса Нємцова не пустили в Україну

Про це йому сказали просто в київському аеропорті, повідомляє Українська Правда.

Згідно з інформацією видання, Служба безпеки України не пояснила причину, з якої Нємцову відмовили у в'їзді, та не уточнила, як довго ця заборона триватиме.

Нагадаємо, раніше, 2 грудня, Бориса Нємцова було затримано у Москві за несанкціоновану акцію на підтримку Євромайдану.

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