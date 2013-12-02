У Москві затримано прихильників Євромайдану

15:09, 02 грудня 2013
Політика
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Росіяни розгорнули плакат, "Україна, ми з тобою".

Борис Нємцов

Біля Посольства України у Москві затримано Бориса Нємцова і десятьох активістів опозиційного руху "Солідарність" за несанкціоновану акцію на підтримку українського Євромайдану.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, учасники акції прийшли підтримати українських опозиціонерів. Після того, як вони розвернули десятиметровий банер "Україна, ми з тобою", поліція припинила акцію і затримала її учасників. Їх доставили до відділення поліції.

Російська поліція посилила заходи безпеки біля Посольства України в Москві.

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