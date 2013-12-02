У Москві затримано прихильників Євромайдану
15:09, 02 грудня 2013Політика
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Росіяни розгорнули плакат, "Україна, ми з тобою".
Борис Нємцов виступив на підтримку Євромайдану
Біля Посольства України у Москві затримано Бориса Нємцова і десятьох активістів опозиційного руху "Солідарність" за несанкціоновану акцію на підтримку українського Євромайдану.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, учасники акції прийшли підтримати українських опозиціонерів. Після того, як вони розвернули десятиметровий банер "Україна, ми з тобою", поліція припинила акцію і затримала її учасників. Їх доставили до відділення поліції.
Російська поліція посилила заходи безпеки біля Посольства України в Москві.
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