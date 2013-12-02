У Москві затримано прихильників Євромайдану

Біля Посольства України у Москві затримано Бориса Нємцова і десятьох активістів опозиційного руху "Солідарність" за несанкціоновану акцію на підтримку українського Євромайдану.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, учасники акції прийшли підтримати українських опозиціонерів. Після того, як вони розвернули десятиметровий банер "Україна, ми з тобою", поліція припинила акцію і затримала її учасників. Їх доставили до відділення поліції.

Російська поліція посилила заходи безпеки біля Посольства України в Москві.