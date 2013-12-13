Під палацом "Україна" активісти в протигазах розгорнули державний прапор

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому активісти стоять в протигазах.

Як пояснила одна з активісток, цією акцією вони закликають Президента не застосовувати на Майдані сльозогінний газ, і взагалі не чинити спроб розігнати мирних мітингувальників.

Нагадаємо, зараз у палаці "Україна" відбувається загальнонаціональний круглий стіл у рамках пошуку виходу з політичної кризи.

Прикметно, що за даними Сегодня, стяг розміром 15 на 30 метрів тільки з одного боку тримають 15 людей.