Під палацом "Україна" активісти в протигазах розгорнули державний прапор
16:38, 13 грудня 2013Суспільство
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Перед палацом “Україна” активісти Євромайдану, переважно молоді люди, розгорнули великий Державний прапор України
Як передає кореспондент УНІАН, при цьому активісти стоять в протигазах.
Як пояснила одна з активісток, цією акцією вони закликають Президента не застосовувати на Майдані сльозогінний газ, і взагалі не чинити спроб розігнати мирних мітингувальників.
Нагадаємо, зараз у палаці "Україна" відбувається загальнонаціональний круглий стіл у рамках пошуку виходу з політичної кризи.
Прикметно, що за даними Сегодня, стяг розміром 15 на 30 метрів тільки з одного боку тримають 15 людей.
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