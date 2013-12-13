Онлайн-трансляція круглого столу "Об'єднаємо Україну"

Сьогодні з 14.00 проходить засідання Загальнонаціонального круглого столу "Об'єднаємо Україну".

На засіданні під головуванням першого президента України Леоніда Кравчука присутні президент Віктор Янукович, екс-президенти Леонід Кучма та Віктор Ющенко, прем'єр-міністр Микола Азаров, спікер Володимир Рибак та лідери опозиційних сил – Арсеній Яценюк, Віталій Кличко й Олег Тягнибок.

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