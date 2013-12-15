У київському метро спростовують інформацію про закриття центральних станцій

Про це УНІАН повідомили на «гарячій» телефонній лінії метрополітену.

«Всі станції метро працюють в звичайному режимі. Інформацією про плани закриття станцій ми не володіємо», - сказав оператор.

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Водночас, як повідомила кореспонденту УНІАН чергова на станції метро «Хрещатик», надійшло повідомлення, що найближчим часом центральні пересадкові станції «Хрещатик» і «Майдан Незалежності» можуть бути закриті на вхід і вихід.

«Якщо вам треба їхати, то краще їдьте зараз, тому що станції можуть перекрити», - сказала чергова.