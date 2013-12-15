У київському метро спростовують інформацію про закриття центральних станцій
13:46, 15 грудня 2013Суспільство
392 0
Київський метрополітен працює в нормальному режимі, всі станції відкриті на вхід і вихід для пасажирів
У метрополітені кажуть, що планів на закриття станцій не було / Фото : sq.com.ua
Про це УНІАН повідомили на «гарячій» телефонній лінії метрополітену.
«Всі станції метро працюють в звичайному режимі. Інформацією про плани закриття станцій ми не володіємо», - сказав оператор.
На тему: Рух транспорту в центрі Києва на вихідних буде обмежено
Водночас, як повідомила кореспонденту УНІАН чергова на станції метро «Хрещатик», надійшло повідомлення, що найближчим часом центральні пересадкові станції «Хрещатик» і «Майдан Незалежності» можуть бути закриті на вхід і вихід.
«Якщо вам треба їхати, то краще їдьте зараз, тому що станції можуть перекрити», - сказала чергова.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter