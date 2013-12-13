Рух транспорту в центрі Києва на вихідних буде обмежено

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це під час засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сказав директор Департаменту транспортної інфраструктури Євген Водовозов.

Зокрема, рух транспорту буде обмежено на вулицях Лаврській, Мазепи, Грушевського, Старонаводницькій, Кутузова, Московській та Суворова.

Громадський транспорт 14 та 15 грудня працюватиме у посиленому режими. Відповідно до рішення постійної комісії, Департамент транспортної інфраструктури також розгляне питання продовження роботи громадського транспорту у зв’язку з масовим скупченням людей у центральній частині міста. У той же час, зважаючи на велике скупчення людей у центрі міста і необхідність запобігти будь-яким загрозам, які пов’язані зі специфікою функціонування метро, керівництво КП «Київський метрополітен», виходячи з даних про пасажиропотік, може прийняти рішення про обмеження входу або виходу на окремих станціях.