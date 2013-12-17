Росія планує постачати нафту на Одеський НПЗ вперше після трьох років перерви - агентство

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС за даними агентства Рейтер, яке посилається на попередній графік поставок, наданий "нафтовими трейдерами".

Агентство розцінює такий крок як "ознаку того, що Москва готова підтримати сусідню країну (Україну) після того, як вона відмовилася від торгової угоди з Європейським союзом".

Графік поставок, який поки не був схвалений російським міністерством енергетики, передбачає поставки 750 тисяч тонн нафти на суму в 600 млн доларів на Одеський НПЗ, повідомляє агентство.

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НПЗ був придбаний на початку цього року у російської компанії ЛУКОЙЛ українською групою ВЕТЕК ("Східно-Європейська паливно-енергетична компанія"), що належить бізнесменові Сергію Курченко.

У жовтні 2010 року Одеський НПЗ був зупинений, тому що ЛУКОЙЛ припинив постачання нафти на це підприємство.

У жовтні нинішнього року Одеський НПЗ частково відновив роботу за рахунок поставок нафти морським шляхом.