Януковича порівняли з генералом Власовим

Громадська організація "Народний фронт Севастополь-Крим-Росія" вважає, що лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, підписавши Універсал національної єдності, обманув своїх виборців і "поставив хрест на ідеях федералізму, російської мови як другої державної, подвійного громадянства і ЄЕП".

Про це йдеться в заяві Народного фронту "Севастополь-Крим-Росія", текст якої було передано УНІАН.

"Партія регіонів в особі ЯНУКОВИЧА відмовилася від своїх головних передвиборних обіцянок. Це не дивно, бо вже давно проглядало прагнення верхівки регіоналів вигідно продати своїх виборців в обмін на портфелі", - йдеться в заяві радикального фронту "Севастополь-Крим-Росія". Як наголошується, "апофеозом цинізму" стали підтримка В.ЯНУКОВИЧЕМ курсу Президента на подальшу інтеграцію в НАТО і дозвіл іноземним військам проводити навчання на території України.

У зв`язку з цим, на думку керівництва Народного фронту "Севастополь-Крим-Росія", між діями В.ЯНУКОВИЧА є "певні історичні паралелі і асоціації" з діями генерала Власова. "Свого часу проти радянського народу разом з гітлерівцями воювала... армія генерала Власова, якого фашистам вдалося зламати і схилити до співпраці. Також свого часу зламали і ЯНУКОВИЧА, який після третього туру президентських виборів став на коліна на площі в Донецьку і цим поставив на коліна весь Південний Схід, тоді, коли народ чекав від нього рішучих дій", - наголошується в заяві. Народний фронт вважає, що у В.ЯНУКОВИЧА "немає Батьківщини, немає принципів і ідеалів", лідер "регіоналів" "рятує і захищає зараз інтереси олігархічного клану, що висунув його". "Змушені заявити, що кримчани стоятимуть до кінця і не допустять на півострів НАТОвських вояків.

Ця заява підписана координатором Народного фронту Валерієм ПОД`ЯЧИМ.