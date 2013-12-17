Короткотермінові вигоди з Москвою мають довготривалі негативи — європейський експерт

Провідний експерт Центру європейської політики у Брюсселі Аманда Пол заявила, що переговори Президента України Віктора Януковича з російським Президентом у Москві проводились у непрозорий спосіб, і що Україна не може до кінця довіряти Росії, враховуючи довготривалу історію взаємовідносин між Києвом і Москвою.

Про це сказала експерт в інтерв'ю УНІАН у Брюсселі.

“Короткотермінові вигоди мають довготривалі негативні наслідки, коли маєш справу з Росією. Отже, маємо дешевший газ, але як надовго утримається така ціна? І це дає важіль впливу Росії на Україну. Чого справді потребує Україна, так це незалежної енергетичної політики”, - сказала експерт.

“Ми також не знаємо, що Президент Янукович дав у Москві у відповідь. Він веде дуже непрозору політику. Він має звітувати перед українським народом та інформувати інших партнерів України, але ми не знаємо, що стоїть за цими домовленостями у Москві”, - заявила Пол.

“Тобто все відбувається не прозоро, а так не має бути, враховуючи історії взаємин між Україною і Росією. Росіянам до кінця ніколи не можна довіряти», - наголосила експерт.