Зростання ВВП за підсумками 2013 року буде близьким до нуля - Мінекономрозвитку

Зростання ВВП за підсумками поточного року буде близьким до нуля, повідомив журналістам на прес-конференції в Києві перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Анатолій Максюта.

За його словами, зростають показники торгівлі, дещо сповільнилося падіння промисловості, і в цілому відбувається уповільнення падіння показників. «Якщо така тенденція продовжиться і в грудні, а ми на це сподіваємося, то ми покращимо показник спаду ВВП. Тобто, це буде не 1,3% (спад ВВП - УНІАН), а ближче до нуля», - сказав Максюта, і уточнив, що йдеться про квартальні дані показника ВВП, оскільки Держстат публікує свої дані поквартально.

Водночас, відповідаючи на запитання кореспондента щодо показника ВВП за підсумками 2013 року, Максюта зазначив, що він також буде близьким до нуля.

«Сьогодні відбуваються торгові дискусії, політичні дискусії, все може бути, але я думаю, що буде близько нуля з невеликим відхиленням у той чи інший бік», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, ВВП України в третьому кварталі 2013 року порівняно з третім кварталом 2012 року, за уточненими даними, знизився на 1,3% (у постійних цінах 2007 року), у порівнянні з другим кварталом з урахуванням сезонного фактора - на 0,3%. Номінальний ВВП України за підсумками третього кварталу склав 392,630 млрд грн. ВВП України в третьому кварталі поточного року продемонстрував спад п'ятий квартал поспіль.

У 2012 році зростання реального ВВП склав 0,2%, до 1,409 трлн грн.

За версією міжнародних фінансових організацій, зростання ВВП в 2013 році не перевищить 1%. Зокрема, Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання на 0,4%, Світовий банк - 0%, Європейська Бізнес Асоціація - 0%, Fitch Ratings - 0%, Standard & Poor's - 1%.

Державний бюджет України на 2013 рік розрахований, виходячи з прогнозних макроекономічних показників річної інфляції (грудень до грудня) в 4,8%, граничного дефіциту держбюджету в 3,2% ВВП і темпів зростання ВВП в 3,4%.

Кабінет міністрів 14 вересня зареєстрував проект держбюджету на 2014 рік, що передбачає зростання ВВП на 3%, інфляцію на рівні 8,3% (грудень до грудня), держборг у 32,4% ВВП і дефіцит держбюджету на рівні 2,7% ВВП. Проект відправлений на доопрацювання.